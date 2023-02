Un solo punto all’ordine del giorno per gridare a gran voce l’immediata risoluzione di tutti i problemi vissuti nelle corsie degli ospedali e non solo. E cioè l’approvazione del documento in difesa della sanità pubblica. Domani il Consiglio comunale di San Vero Milis si riunirà in seduta straordinaria per votare la delibera sull’emergenza sanitaria in provincia di Oristano, ma in generare in tutta l’Isola, proposta dal Coordinamento dei comitati sardi per la sanità pubblica, nato a dicembre dello scorso anno proprio con lo scopo di dialogare con le amministrazioni comunali sui problemi della sanità.

Un modo in sostanza per creare un fronte comune. Il sindaco Luigi Tedeschi ha convocato l’assemblea alle 19:30 nella sala consigliare di via San Michele. Come sempre è aperta al pubblico. Il Comune approvando il documento sottolinea che condivide quindi tutte le richieste annunciate più volte dai comitati sardi come ad esempio quella di eliminare il numero chiuso per l’accesso al corso di laurea in Medicina vista la carenza di personale, di medici di famiglia, pediatri e guardie mediche senza dimenticare le grosse difficoltà all’interno dei Pronto soccorso.

Il coordinamento dei comitati ha chiesto più volte di venire incontro al livello economico ai medici di famiglia che prestano servizio nei territori più disagiati. Il documento, una volta che verrà approvato, sarà inviato alla Regione e al Ministero della Sanità.

