Il Comune di San Vero Milis ha scelto: il nuovo direttore del museo vicino del paese, in via Santeru, è Barbara Panico. L’archeologa, classe 1979, residente a San Vero Milis, “è una figura dotata di alta specializzazione”, così si legge nel decreto di nomina firmato dal primo cittadino di San Vero Milis Luigi Tedeschi.

La nomina durerà per un anno. Come viene specificato nel documento, l’incarico è stato affidato ad una persona esterna poiché l’Ente, a seguito del pensionamento del responsabile del settore cultura che era in possesso del titolo di archeologo, si trova nell'impossibilità di utilizzare il personale dipendente in forza all’ente per carenza dei requisiti necessari per la gestione del museo.

Il direttore dovrà svolgere diverse mansioni: definire un progetto culturale, realizzare iniziative, dirigere il personale scientifico, tecnico ed amministrativo, sovrintendere alla conservazione delle collezioni e tanto altro ancora.Ora dunque l’amministrazione comunale potrà finalmente rendere fruibile la struttura realizzata circa trenta anni fa. Negli anni scorsi l’immobile è stato utilizzato infatti solo per ospitare delle nostre permanenti o manifestazioni culturali. Le vetrine presenti all'interno, distribuite su due piani di 400 metri quadri l'uno e acquistate grazie ad un contributo regionale di 500 mila euro circa dieci anni fa, contengono già i reperti trovati nel territorio di San Vero Milis. In mostra oggetti trovati nella Domus de janas Serra is Araus, un pezzo di una delle torri di S’Urachi, un’anfora etrusca rinvenuta al largo di Capo Mannu e tanto altro ancora.

