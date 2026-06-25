Le sono domande dovute: nelle borgate marine i bidoni per le cartacee ci saranno? E se sì, verranno installate le videocamere per evitare l'abbandono dei rifiuti? Chi le pone è il consigliere comunale di minoranza Andrea Atzori alla Giunta guidata dal sindaco di San Vero Milis, Giuseppe Vacca, con una nuova interrogazione. La terza da quando il neo primo cittadino ha vinto le elezioni. Atzori ricorda che l'amministrazione uscente ha proceduto, per la prima volta, dalla scorsa stagione estiva, all'eliminazione totale dei cestini per i rifiuti. Scelta motivata dalla necessità di contrastare il conferimento irregolare.

«Si registrano quotidianamente, anche in questa stagione, che vede al momento confermata questa decisione, lamentele da parte dei residenti, villeggianti e di tutti coloro che frequentano le marine - si legge nel documento - La totale assenza di punti di conferimento rischia paradossalmente di incentivare, anziché scoraggiare, l'abbandono di sacchetti, con gravi disagi per il decoro urbano e l'ambiente».

Atzori chiede quindi se la Giunta ritenga opportuno e urgente rivedere la decisione presa, valutando il ripristino di postazioni di raccolta differenziata dedicata e strategica nelle località marine. E se l'amministrazione intende installare sistemi di videosorveglianza e foto-trappole nelle aree più a rischio.

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