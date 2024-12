Una giornata di sport per celebrare atleti e tecnici locali. Domani, mercoledì 18 dicembre, la sala conferenze di viale Repubblica, ad Arcidano, ospiterà la Giornata dello Sport, un evento dedicato a celebrare il valore dello sport come strumento di crescita e sviluppo per i giovani. La manifestazione, organizzata dall'assessorato allo Sport del Comune di San Nicolò d'Arcidano, guidata dal sindaco Davide Fanari, prenderà il via alle 17 con un convegno dal titolo “Sport e giovani: un'opportunità di crescita”, arricchito da numerosi interventi. Dopo i saluti istituzionali del sindaco e dell'assessore comunale allo Sport Emanuele Cera, dell'assessore regionale allo Sport Ilaria Portas, e del delegato provinciale del Coni Simone Carrucciu, esperti e ospiti di rilievo discuteranno del ruolo cruciale dello sport nella formazione delle nuove generazioni. Cera, promotrice dell'iniziativa: “Questa giornata rappresenta un'occasione speciale per ringraziare i nostri atleti, tecnici e società sportive che, con il loro impegno ei loro successi, portano lustro alla nostra comunità. Premieremo chi si è particolarmente distinto nelle proprie discipline, senza dimenticare il lavoro prezioso delle realtà locali e dei tecnici che rappresentano un punto di riferimento per i giovani”.

