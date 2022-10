Il Comune ha fatto la sua parte, ora però gli amministratori chiedono ai cittadini di non rovinare quanto è stato realizzato per evitare allagamenti.

A San Nicolò d’Arcidano sono terminati i lavori di pulizia dei canali di scolo delle acque meteoriche che ne garantiranno così il regolare deflusso nel centro abitato e nell’agro.

“È un argomento delicato su cui c’è massima attenzione da parte dell’amministrazione - spiega il sindaco Davide Fanari - Durante le piogge della passata stagione abbiamo riscontrato alcune criticità in diversi punti del nostro territorio e da subito abbiamo lavorato con gli uffici ed i tecnici al fine di risolvere le problematiche presentatesi. Garantiamo annualmente un budget nei limiti delle possibilità del bilancio per questi interventi sia ordinari che straordinari e cerchiamo di non farci trovare impreparati”. Negli ultimi anni gli eventi meteorici sono stati importanti.

“Ecco perchè la manutenzione costante delle cunette e dei tombini di raccolta è fondamentale - va avanti il primo cittadino - Abbiamo partecipato anche a diversi bandi finalizzati all’ottenimento di risorse per una rivisitazione completa del reticolo e per il suo potenziamento. Invito però tutti i cittadini, soprattutto chi possiede proprietà nell’agro, a non trascurare la pulizia delle siepi e dei canali”.

