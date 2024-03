Lo street artist Manu Invisible, l’artista di San Sperate che da sempre cela la sua identità dietro ad una maschera, arriva a San Nicolò d’Arcidano dove presto prenderà forma un nuovo murale. Questa volta però non sarà solo. Con lui ci saranno degli assistenti speciali: i bambini della scuola dell’infanzia e di diverse classi della scuola primaria e secondaria del paese.

La presentazione del progetto e l’avvio dei lavori sono in programma lunedì 18 marzo alle 9.30 al parco comunale di viale dei Giardini, alla presenza dell’artista. Ci saranno anche le classi aderenti al progetto e agli amministratori comunali.

«Il murale è finanziato con fondi di bilancio comunale - spiega il sindaco Davide Fanari - ed è l’atto finale di un progetto portato avanti con successo dall’Istituto comprensivo statale di Mogoro e patrocinato dalla nostra amministrazione, dal titolo "Bambini e ragazzi, il paese e la strada: protagonisti attivi di esperienze vincenti!». Come fa sapere sempre il sindaco, l’iniziativa vuole essere un primo avvicinamento all’educazione diffusa per offrire ai ragazzi la possibilità di riappropriarsi degli spazi urbani, ripopolando le strade del paese, avvicinando generazioni diverse, per poter apprendere in modo attivo, autentico e attraverso le esperienze. Il murale verrà realizzato su due pareti del bocciodromo messe a disposizione dell’amministrazione comunale. Un luogo non scelto a caso. Diversi mesi fa infatti le stesse pareti sono state oggetto di atti vandalici.

La realizzazione dell’opera durerà un paio di mesi. Il Comune di San Nicolò d’Arcidano comunicherà le giornate in cui l’artista sarà presente ad Arcidano.

