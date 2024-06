Da lunedì mattina 17 giugno, e per i tre giorni seguenti, salvo intoppi durante i lavori, sarà vietato transitare lungo la strada che nella borgata marina di San Giovanni di Sinis porta alle rovine antiche di Tharros.

Lo ha deciso, con un'ordinanza, il responsabile dell’ufficio polizia locale del Comune di Cabras, Fabrizio Meloni.

Il documento è stato emesso per salvaguardare la pubblica incolumità, su proposta dell’Area Marina protetta del Sinis, durante i lavori di ripristino del tratto di strada da sempre sterrato.

Il divieto di transito non permetterà ai turisti di arrivare fino a Tharros e nemmeno al ristorante presente a ridosso delle rovine e al bookshop. Non potrà transitare infatti nessuno, nemmeno il trenino turistico.

Per la cooperativa Penisola del Sinis che gestisce il sito archeologico sarà una perdita non indifferente. Per quei giorni erano in programma diverse visite. Perdite anche al ristorante, uno dei locali più richiesti dai turisti.

«Per poter pavimentare la strada il divieto di transito era ovvio - ha detto il sindaco di Cabras Andrea Abis - Dopo i lavori però tutti potranno passeggiare in una strada vera e propria senza nessun pericolo. Si tratta di un intervento importantissimo per la costa. Meglio terminare i lavori ora piuttosto che dopo, quando i turisti saranno molti di più o quando a Tharros sono in programma diversi festival e concerti. La strada è un cantiere vero e proprio da diversi mesi ma mai abbiamo vietato il transito. Ora è indispensabile per posare la pavimentazione».

