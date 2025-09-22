Samugheo, un'area di sosta per i camperCon un contributo di 50mila euro della Regione
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
A Samugheo presto i camperisti potranno contare su uno spazio attrezzato per sostare. A disposizione dell’Amministrazione comunale c’è infatti un vecchio contributo di 50 mila euro della Regione. Nei giorni scorsi la Giunta guidata dal sindaco Basilio Patta ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un’area attrezzata di sosta temporanea a fini turistici predisposto dall’Ufficio tecnico del Comune. Sorgerà nella via Kennedy, dove già esiste uno spazio del genere. “Con la realizzazione di quest’area, Samugheo potrà tranquillamente ospitare i camperisti che arriveranno soprattutto in concomitanza degli eventi che vengono proposti. A breve affideremo i lavori”, spiega il primo cittadino. Tanti i turisti che raggiungono Samugheo in diversi periodi dell’anno.