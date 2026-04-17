A Samugheo piazza Repubblica, uno degli spazi più rappresentativi della comunità, avrà un nuovo volto. Dalla Regione saranno trasferiti infatti 390mila euro grazie ad un bando al quale l’Amministrazione comunale aveva partecipato nel 2024.

«Siamo molto soddisfatti di questo risultato, era uno degli obiettivi che ci eravamo posti perché utile alla cittadinanza. Adesso iscriveremo i soldi in bilancio e l’ufficio procederà con la gara. Contiamo di appaltare i lavori, che dovrebbero concludersi entro sei mesi, prima dell’estate», sottolinea il vicesindaco e assessore Massimiliano Urru.

Il progetto, redatto dall’architetto Serena Sannia, si inserisce in un più ampio percorso di crescita e miglioramento del paese, portato avanti negli ultimi anni, e mira a trasformare la piazza, teatro di tanti eventi che vengono proposti nella cittadina del Mandrolisai, in uno spazio più accogliente, accessibile e vivibile. Si tratta di una vera e propria azione di rigenerazione urbana, realizzata con il coinvolgimento di eccellenze professionali locali.

Nel dettaglio, l’intervento prevede la messa in sicurezza delle strutture sopraelevate, con l’eliminazione degli elementi che attualmente costituiscono un ostacolo, la ricostruzione delle parti più compromesse e il miglioramento del sistema di smaltimento delle acque, finora causa dei principali dissesti.La nuova configurazione consentirà di ampliare le aree parcheggio e di liberare lo spazio da barriere fisiche e visive, rendendo la piazza più funzionale e accessibile. Particolare attenzione sarà riservata anche agli aspetti identitari: la pavimentazione si ispirerà alla tradizione tessile locale, riprendendo la trama “a ischina de pische” (“a schiena di pesce”), mentre le aree verdi saranno valorizzate per garantire un equilibrio tra estetica, funzionalità e sostenibilità.

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