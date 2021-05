Due persone di Ortueri sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto alla periferia di Samugheo. Per cause da accertare si sono scontrate due auto lungo la strada provinciale 71 che collega il centro del Mandrolisai con Busachi.

L’incidente si è verificato poco prima delle 18 in un rettilineo. Secondo quanto è stato accertato dai Carabinieri di Samugheo, lo scontro ha coinvolto un fuori strada ed una Fiat Panda, sulla quale viaggiavano i due feriti.

L’impatto tra i due veicoli è stato violento ed a farne le spese sono stati proprio gli occupanti dell’utilitaria, rimasti feriti all’interno dell’abitacolo. I soccorsi sono stati immediati, sul luogo dell’incidente sono intervenuti i volontari della Lav di Samugheo, una Medicalizzata Assl ed i vigili del fuoco di Sorgono. Gli uomini del 115 hanno estratto insieme agli operatori del 118 i feriti dall’auto che sono stati trasferiti con le ambulanze all’ospedale San Martino di Oristano.

La prognosi è legata all’esito degli accertamenti radiografici. Non corrono per fortuna pericolo di vita. I carabinieri hanno effettuato i rilievi ed ora devono accertare le cause che hanno provocato l’ennesimo incidente su quel tratto della strada provinciale.

