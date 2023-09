Prosegue a Samugheo l’azione di protesta del Comitato spontaneo del Mandrolisai “Tutela della vita”. Per domani 29 settembre è infatti in programma una manifestazione lungo la strada provinciale 39 bis, subito dopo la galleria.

Dalle 8.30 e sino alle 19 i componenti del comitato saranno presenti con dei banchetti dove sarà possibile firmare la petizione per chiedere la messa in sicurezza della provinciale 33 e della provinciale 39 bis. Due strade pericolosissime, ridotte in condizioni disastrose.

«Proseguiamo la raccolta firme per raggiungere un numero più elevato di persone. Alcuni giorni fa abbiamo incontrato il commissario della Provincia Massimo Torrente con l’intento di incontrare, dopo il 29 settembre, l’assessore regionale Saiu, magari nella sede della Provincia di Oristano», sottolinea Gianni Palmas in rappresentanza del comitato.

Nelle scorse settimane era stata proposta una prima manifestazione in piazza Repubblica a Samugheo, occasione che vide raccogliere in una giornata 1200 firme. I 350mila euro stanziati dalla Provincia per la Sp 33 per il Comitato non sono infatti sufficienti e il Comitato auspica l’intervento della Regione per mettere in sicurezza 40 chilometri di strada dal confine con la provincia di Nuoro sino alla rotonda di Siamanna.

