In occasione della 24esima edizione delle Giornate Nazionali dei Castelli, la sezione Sardegna dell’Istituto Italiano dei Castelli ONLUS promuove una giornata dedicata alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio fortificato isolano e in particolare al Castello di Medusa a Samugheo. Nella cittadina del Mandrolisai l’appuntamento è per il 13 maggio.

L’Istituto Italiano Castelli onlus, per la prima volta, raddoppia l’evento che si ripeterà a settembre in concomitanza con le Giornate Europee del Patrimonio. Dopo le scorse edizioni svolte presso il Castello di San Michele a Cagliari, il Castello di Sanluri, il Castello Aymerich a Laconi, la Torre di Calasetta, quest’anno i fari saranno accesi sui ruderi del Castello di Medusa.

Nella mattinata alle 11 e alle 12 sarà organizzato un archeotrekking con visite guidate tenute dagli studenti del Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Cagliari, appartenenti alle classi IV B - Liceo Classico e IV E - Liceo Classico Europeo, impegnati ormai da alcuni anni nella preparazione delle Giornate Nazionali Sarde, nell’ambito del progetto PCTO, grazie alla collaborazione tra la Sezione Sardegna e il prestigioso istituto scolastico cagliaritano. Nel pomeriggio, dalle 16.30 alle 19 si terrà presso il museo MURATS la conferenza “Il Castello di Medusa di Samugheo". L’incontro a carattere scientifico-divulgativo coinvolgerà numerosi studiosi e tratterà i temi della storia, dell’archeologia e del restauro per la valorizzazione e promozione del territorio di Samugheo. Nelle giornate del 13 maggio e del 14 maggio si terranno inoltre i festeggiamenti con riti civili e religiosi dedicati a Sant’Isidoro protettore degli agricoltori e sarà visitabile il museo.

