Samugheo, a ottobre torna la sagra de Su TzichiDopo cinque anni di stop nella cittadina del Mandrolisai l’appuntamento capace di richiamare moltissimi visitatori
Il prossimo 5 ottobre sarà infatti protagonista Su Tzichi, il pane bianco ornato delle feste e delle ricorrenze. La manifestazione, giunta alla sua 22ª edizione, è organizzata dall’Associazione Culturale “Su Tzichi” in collaborazione con Comune, associazioni di volontariato, operatori del settore agroalimentare e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale e della Fondazione di Sardegna.
Piazza Repubblica e piazza Sedda saranno i punti nevralgici per poi spostarsi lungo il percorso proposto nelle antiche case del centro storico. Qui, sin dal mattino presto, si accenderanno i forni.
Lungo il tragitto sarà possibile assistere alla preparazione del pane “Su Tzichi” e di altri pani locali. Gli ampi cortili, e gli adiacenti “Istaulos de I’Forros”, offriranno quindi spazi dedicati alla degustazione del pane appena sfornato e ad altri prodotti tipici.
In piazza Repubblica sarà allestito un ampio spazio dedicato al pranzo comunitario, con postazioni attrezzate per accogliere e ospitare i partecipanti. “Dal 1999, la Sagra del Pane “Su Tzichi” – spiegano gli organizzatori - rappresenta una celebrazione dell’identità culturale di Samugheo e dell’intera Sardegna, interrompendosi solo a causa dell’emergenza sanitaria.
L’ultima edizione aveva visto la partecipazione di migliaia di visitatori, e l’auspicio è che anche quest’anno l’evento possa confermarsi come un appuntamento di grande richiamo.
Con il rilancio della manifestazione, Samugheo intende rinnovare il legame con le proprie radici e tradizioni, valorizzando il pane come simbolo di cultura, ospitalità e memoria collettiva”.
Durante la manifestazione verranno inoltre organizzate visite guidate nella valle di Accoro presso gli antichi mulini risalenti al XVI secolo e ancora perfettamente funzionanti. Sabato 4 ottobre, come apertura dell’evento, i ragazzi della scuola media di Samugheo saranno protagonisti di un laboratorio didattico allestito nell’antica casa De Girone Mura, dove realizzeranno i pani tradizionali.