Hanno rischiato la propria vita per mettere in salvo bambini e ragazzi impegnati in un campo scout quando, nell’estate di due anni fa, le campagne di Abbasanta sono state avvolte dal fuoco. E l’hanno fatto quando erano liberi dal servizio.

Per questo, a distanza di due anni e mezzo da quei terribili momenti che hanno segnato la comunità abbasantese, l’esecutivo guidato dalla sindaca Patrizia Carta sta proponendo una onorificenza attraverso la concessione di una ricompensa al Merito Civile al Direttore del Centro di addestramento e istruzione professionale della Polizia di Stato (il Caip) Roberto Pietrosanti e i suoi collaboratori, gli ispettori Sebastiano Deriu, Marco Sechi e l’assistente capo Teodorico Pes.

Era il pomeriggio del 12 luglio 2021 quando un vasto rogo ha interessato il territorio abbasantese. Il fuoco, alimentato dalle alte temperature e dal vento, si è velocemente propagato, interessando diversi ettari e lambendo le case della borgata di Sant'Agostino e avvicinandosi alla zona boschiva in prossimità della Base Scout San Martino, in località Su Monte e’ Su Cavalleri.

«Proprio nell’area circoscritta dalle fiamme – ricordano dall’esecutivo Carta - da qualche giorno c’era un campo scout e una colonia estiva con 73 bambini e ragazzi. In quegli attimi di terrore, 25 bambini della colonia sono stati evacuati dalla Protezione civile e dai vigili del fuoco, mentre i restanti 48 scout sono stati tratti in salvo dal direttore del Caip e da alcuni suoi collaboratori, tutti liberi dal servizio».

E dalla Giunta sottolineano: «Rischiando la propria incolumità, non hanno indugiato neanche un attimo nel varcare le alte fiamme, per raggiungere quei piccoli. E una volta recuperati tutti, li hanno velocemente trasferiti con i mezzi della Polizia di Stato al Caip, monitorandone lo status di salute. Gli Scout sono stati accolti con affettuosità ed attenzione dagli agenti e dallo stesso direttore. Li hanno salvati e strappati dal pericolo certo di perder vita».

La Giunta, dunque, non ha dubbi sull’opportunità di proporre alla valutazione e all’esame della Commissione per le ricompense al Valor Civile e Merito Civile quanto accaduto. Per questo la delibera adottata dalla Giunta è stata trasmessa alla Prefettura di Oristano per i procedimenti di proposta al Ministero dell’Interno di conferimento della ricompensa al Merito Civile.

