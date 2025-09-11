"Sagra de sa Fregua", a Gonnoscodina via alle richieste di partecipazionePubblicato un avviso rivolto agli espositori che vorranno essere presenti con uno stand
In vista della “Sagra de sa Fregua”, in programma a Gonnoscodina il prossimo 12 ottobre, prosegue l’organizzazione dell’evento da parte della Pro loco.
Nei giorni scorsi, infatti, l’associazione ha pubblicato un avviso rivolto agli espositori che vorranno partecipare all’evento con uno stand.
Gli interessati potranno presentare il modulo, disponibile nei canali social della Pro loco. La richiesta potrà essere presentata via e-mail (prolocogonnoscodina@libero.it) o direttamente nella cassetta postale della Pro loco, in via San Sebastiano.
Le adesioni dovranno pervenire agli organizzatori entro il prossimo 30 settembre.