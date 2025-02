Venerdì 28 febbraio, a partire dalle 17.30 al centro di aggregazione di Ruinas, in via San Giorgio 80, si terrà l’incontro informativo dal titolo “Le Cooperative di Comunità - Uno strumento per lo sviluppo e la crescita condivisa delle nostre comunità”.

Nel corso dell’incontro gli esperti del settore spiegheranno ai presenti cosa sono le cooperative di comunità, come nascono e perché sono importanti occasioni per creare occupazione e nuovi posti di lavoro all’interno della comunità.

La serata informativa è organizzata dal Comune di Ruinas. L’iniziativa è aperta alla partecipazione della popolazione interessata. Per informazioni maggiormente dettagliate si può visitare il sito www.comunitacooperative.it.

