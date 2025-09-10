Ruinas, domani l’insediamento del nuovo parrocoDon Nicola Pinna verrà accolto dalla cittadinanza e poi celebrerà la messa
Domani, giovedì 11 settembre, a Ruinas, si terrà la cerimonia di insediamento del nuovo Parroco, don Nicola Pinna. In occasione dell'insediamento del nuovo parroco ci sarà un piccolo momento di condivisione, coordinato dall'amministrazione comunale, aperto alla partecipazione della popolazione. Il programma prevede alle 17.15 l’accoglienza della popolazione in via San Giorgio, nell’area accanto al campo di calcetto. Alle 17.30 verrà celebrata la Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale di San Giorgio Martire.