C’è una proroga al 26 febbraio per la presentazione delle domande di concessione dei contributi economici relativi agli eventi atmosferici e metereologici del 26 - 27 ottobre e del 23 dicembre 2024. Lo comunica il sindaco Sandro Pili per informare i cittadini che intendono fare richiesta di ristoro per i danni al patrimonio edilizio abitativo, ai beni mobili, e alle attività economiche e produttive.

Il sindaco ricorda inoltre che per presentare domanda di contributo all' amministrazione comunale è necessario accedere al sistema informativo Integrato di protezione civile (SIPC) all'indirizzo web https://sipc.regione.sardegna.it/welcome.

La documentazione informativa e gli allegati integrativi necessari per la presentazione della domanda sono disponibili sullo sportello unico dei servizi della Regione , nel quale sono descritte le fasi del procedimento, all'indirizzo web: https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure

© Riproduzione riservata