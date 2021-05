Dopo ben 15 anni la Regione ha ripristinato finalmente il collegamento diretto tra Baressa e Cagliari.

La razionalizzazione dei trasporti locali avvenuta in quegli anni aveva penalizzato diversi centri interni dell’Isola, compresa la Marmilla. L’iter amministrativo è durato mesi ma che alla fine questo importante risultato si è concretizzato nei giorni scorsi con la firma e l’accordo tra l’assessorato regionale dei Trasporti e l’Azienda regionale Arst.

Oggi alle 7,20 l’autobus si è fermato nuovamente a Baressa, nella fermata di piazza del Comune. Diversi pendolari sono risaliti soddisfatti sul pullman di linea dopo 15 anni.

“Non posso che essere soddisfatto del risultato ottenuto - dice il sindaco di Baressa Mauro Cau – per il ripristino del collegamento diretto da Baressa a Cagliari e viceversa. È prevista una partenza verso il capoluogo alle 7.20 e la ripartenza il pomeriggio alle 15.40”. In tutti questi anni l’autobus si fermava a Curcuris, Simala e proseguiva per Gonnoscodina, saltando proprio Baressa. Ora è stata prevista la deviazione lungo i cinque chilometri, che separano i due Comuni, senza modificare l’attuale itinerario. “Questo consentirà a molti studenti di poter raggiungere più facilmente l’università - riprende il sindaco Cau - ai pendolari di non dover utilizzare più l’auto e a molti anziani di recarsi a Cagliari per motivi sanitari o per pratiche negli uffici. Mi date l'occasione di ringraziare tutti coloro che in questi primi mesi di mandato amministrativo si sono adoperati con dedizione alla celere risoluzione del problema, primo fra tutti il consigliere regionale Emanuele Cera, l'Arst e l’assessorato regionale ai Trasporti che ringraziamo per la sensibilità dimostrata nei confronti del nostro paese e del nostro territorio. La Marmilla ha bisogno di questi importanti segnali di apertura e sostegno; il diritto alla mobilità deve essere garantito indistintamente a tutti”.

