Sarà come sempre un’immagine senza fiato da immortalare, per poi postarla sui social. A Riola Sardo tra pochi giorni inizia la tradizionale raccolta della lavanda nell’enorme campo che il riolese Elvio Sulas, figlio di agricoltori del paese, venti anni fa decise di piantare nel vigneto di proprietà. Non immaginando di certo che dopo anni quella sarebbe diventata la Provenza sarda apprezzata da tantissimi turisti e non solo.

Prima però dell'evento principale ci saranno tanti altri appuntamenti. Il 5 giugno la pittrice oristanese Eleonora Sanna promuove un laboratorio che si svolgerà direttamente nel campo di lavanda in fiore. Il corso si rivolge a tutti coloro che approcciano per la prima volta alla tecnica dell’acquerello. La prima lezione si terrà dalle 9:30 alle 11.

Dal sette al trenta giugno invece sarà possibile partecipare a dei percorsi sensoriali, adatti a tutti coloro che vogliono scoprire curiosità e usi della lavanda, ammirarne i colori e respirare il profumo inebriante.

A luglio il tradizionale taglio: il 5, il 6 e il 7, dalle 9 alle 13. Chiunque potrà assistere in prima persona al delicato processo della raccolta dei fiori, un appuntamento fisso che ormai da anni sta diventando una delle attrazioni turistiche più richieste dell’Isola. Anche lo scorso anno a Riola Sardo sono arrivate tantissime persone da tutto il mondo. L’ingresso sarà libero e gratuito. Per partecipare non c’è bisogno di nessuna prenotazione. La famiglia Sulas sarà presente per spiegare tutto ciò che viene prodotto da questa pianta, dall’olio essenziale al miele, dai cosmetici ai saponi. Lo scorso anno il campo ha ospitato circa 3mila persone. Un successo che aumenta anno dopo anno grazie anche ai social dove vengono postate foto di quell'enorme distesa viola. Ma non solo. Il sei luglio, nel tardo pomeriggio, ci sarà un Workshop “Pasta & Lavanda” a cura di Vittoria Arimani. Dalle 18:30 alle 21:30 è in programma “Calici al tramonto", un aperitivo nel campo di lavanda con accompagnamento musicale di un sassofonista, il 7 luglio sera ci sarà la presentazione del libro “Wild figs and fennel” di Letitia Ann Clark.

