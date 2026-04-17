Riola Sardo, lavori di ristrutturazione nell'ufficio postale del paeseI cittadini dovranno rivolgersi alle sedi di Baratili, Nurachi o Cabras
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il progetto Polis di Poste Italiane, rivolto ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, arriva a Riola Sardo.
Gli interventi riguardano principalmente il rinnovamento degli uffici, con l'introduzione di nuovi servizi della Pubblica Amministrazione accessibili tramite canali fisico-digitali. Per i cittadini quindi ci saranno dei cambiamenti.
«Comunichiamo alla popolazione che, presso l'ufficio postale di Riola Sardo, verrà sospeso il servizio dal 20 aprile all'8 maggio per consentire l'avvio dei lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del progetto Polis - fanno sapere dal Comune - Durante il periodo di chiusura la popolazione potrà rivolgersi all'ufficio postale di Baratili San Pietro, aperto dal lunedì al venerdì dalle 08:20 alle 13:45 e il sabato dalle 08:20 alle 12:45. Si potrà usufruire inoltre anche degli uffici postali dotati di servizio Atm di Nurachi e Cabras».