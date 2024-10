A Riola Sardo lavori in corso per la seconda Edizione di "Riola in Arte”. L’amministrazione ancora una volta promuove una mostra per valorizzare i giovani artisti emergenti e i talenti non ancora conosciuti, residenti nel Comune. Sono questi gli obiettivi dell'iniziativa dal titolo appunto “Riola in Arte”.

Per partecipare all’esposizione di opere della propria creatività e del proprio ingegno nell’ex Mercato Civico bisogna accedere alla manifestazione di interesse pubblicata dal Comune.

Per opere creative di artigiani e artisti non professionisti si intendono tutte quelle opere frutto della propria creatività e del proprio ingegno e prodotte non professionalmente, cioè non realizzate in serie e vendute direttamente ai privati. Tali opere si identificano in manufatti in ceramica, ferro battuto, pietra, legno (o altri materiali), ricami e mosaici.

Non saranno ammesse le opere di pittura essendo state le stesse oggetto di interesse nella prima edizione di Riola in Arte. Le domande devono pervenire entro e non oltre le 12 del 25 ottobre. Il Comune di Riola fa sapere inoltre che la collocazione delle opere sarà a carico dell’artista e che l’esposizione è a titolo totalmente gratuito.

© Riproduzione riservata