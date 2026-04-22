Fiori, palloncini, festoni e una grande torta. A Riola Sardo c'è una nuova centenaria. Due giorni fa, Giovannica Anna Vincenza Brunzu ha spento 100 candeline, festeggiando con i due figli, i quattro nipoti e i pronipoti.

Per l'occasione si è tenuta una grande festa alla quale hanno partecipato anche il sindaco Lorenzo Pinna e il suo vice Davide Demontis, che hanno voluto omaggiare la nuova centenaria del paese con una composizione floreale e una targa per il suo importante traguardo.

La centenaria ha regalato a tutti i presenti grandi sorrisi. Si è presentata alla festa elegantissima, con il suo solito foulard in testa.

Giovannica Anna Vincenza Brunzu, che ha dedicato la sua vita alla famiglia, è nata a Riola ma ha trascorso dieci anni della sua vita in Francia, accanto al marito Francesco Marongiu, che lavorava in una fonderia. Poi, nel 1964, è rientrata in Sardegna.

Giampiero Marongiu, uno dei due figli: «È stata una bella giornata, mia madre era felicissima. Non sente e non vede bene, ma ha capito il traguardo che ha raggiunto e la festa che le abbiamo organizzato».

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