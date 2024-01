Quali sono i problemi che non hanno permesso agli uffici di formulare la gara e dare in concessione l'impianto? Una domanda chiara che il gruppo di minoranza Arriora rivolge al sindaco di Riola Sardo Lorenzo Pinna a proposito del crossodromo “Le Dune”, la cui concessione è scaduta il 31 dicembre scorso.

Il primo cittadino nei giorni scorsi non ha riferito le motivazioni del ritardo, nonostante siano già in programma sia gli internazionali di motocross, a febbraio, sia il mondiale, ad aprile. Così si legge nel sito di Federmoto. Ecco perché la minoranza torna sull’argomento chiedendo trasparenza verso i cittadini. Ma non solo: la minoranza chiede agli amministratori di comunicare quanto prima le vere motivazioni di questa situazione. «Questo per evitare problemi e danni di immagine o peggio erariali - scrive in una nota il gruppo Arriora guidato dalla consigliera Irene Erdas - Parlando dell’affidamento della gestione Pinna dice “faremo”, “vedremo” e “ci stiamo lavorando”. Ma è questo il modo migliore di amministrare?». Ma non solo. «Perché hanno aspettato fino al 4 gennaio del 2024 a nominare il Responsabile Unico di Procedimento per risolvere questa questione? - si legge ancora nel documento - Come Gruppo di minoranza pensiamo che tutti abbiano diritto di avere le risposte a queste domande e ci aspettiamo che il primo cittadino chiarisca al più presto questa vicenda fornendo tutte le spiegazioni del caso nei modi e nelle sedi opportune». E chissà se durante il prossimo Consiglio comunale si parlerà anche di crossodromo.

