Tra risorse richieste per far decollare diverse opere, partecipazioni a tanti bandi e trasferimenti di denaro previsti per legge, il Comune di Riola incassa dalla Regione 960 mila euro. Una cascata di risorse che l’amministrazione utilizzerà in vari ambiti. Durante l’ultimo consiglio comunale è stata approvata la variazione di bilancio per indirizzare le varie somme. Per migliorare e potenziare il crossodromo comunale “Le Dune”, alla luce dei grandi eventi che si sono susseguiti in questi anni, ci sono a disposizione 500 mila euro.

Per l'efficientamento energetico del patrimonio comunale verranno utilizzati 50 mila euro finanziati nell’ambito del Pnrr. Poco più di 4 mila euro serviranno per il trasporto disabili, altri 15mila euro invece per rimborsare le spese inerenti all’asilo nido. La Regione Sardegna ha da poco trasferito nelle casse comunali i 5 mila euro che serviranno per rimborsare gli elettori che sono venuti a votare dall'estero. Altri 625 mila euro sono i contributi per la diagnosi energetica dell'ex Mercato Civico.

Per la realizzazione di infrastrutture turistiche che saranno allestite nei giardini di via Montessori ci sono a disposizione 200mila euro, per favorire la creazione di una comunità energetica 15mila euro. Novantamila euro per la progettazione di interventi di edilizia scolastica, sessantamila per i cantieri Lavoras e altri seimila euro per dotazioni agli uffici comunali. «Sono risorse che l'amministrazione investirà per migliorare il paese», fa sapere il primo cittadino Lorenzo Pinna.

© Riproduzione riservata