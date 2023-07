Ci sono voluti alcuni giorni di intenso lavoro, ma alla fine gli operai incaricati dall'amministrazione comunale hanno completato i lavori di pulizia sulla strada che da Ghilarza porta a Soddì nei pressi del nuraghe Aurù.

«Quel luogo - afferma sconsolato il neo sindaco Francesco Mascia - era diventato nel tempo un vero e proprio immondezzaio, dove abbiamo trovato davvero di tutto. Questa situazione non era certo un bel biglietto da visita per quanti transitavano nella strada e soprattutto per le persone che erano intenzionate a visitare il nuraghe, considerato che il sito archeologico è conosciuto e segnalato. Sono stati necessari diversi viaggi con il nostro camioncino per portare tutto via, a dimostrazione di quanta immondizia era stata accumulata con ogni genere di rifiuto e vetro».

Il sindaco fa allora un appello a quanti sistematicamente compiono questi gravi atti.

«Ora che è stato tutto ripulito, spero nel senso civico e nel rispetto del territorio. Allo stesso tempo - aggiunge il primo cittadino – ci stiamo adoperando affinché In tempi rapidi possano essere sistemati alcuni sistemi tecnologici di controllo che consentano di individuare e punire eventuali responsabili».

Quello dell’abbandono di rifiuti in maniera sconsiderata è purtroppo un fenomeno che anche nel Guilcier si sta allargando a macchia d’olio e che preoccupa tante altre amministrazioni locali, alle prese pure con la grana degli ecocentri chiusi per mancanza di agibilità.

© Riproduzione riservata