Che l’abbandono indiscriminato dei rifiuti sia una delle piaghe più importanti alle quali l’amministrazione comunale sta lavorando da tempo è un dato di fatto. Considerato però che le risorse del bilancio sono sempre più risicate, il compito risulta alquanto difficile.

Questa volta ci ha pensato però mamma Regione a venire in aiuto con un contributo ad hoc. Durante la riunione di Consiglio comunale tenutasi lunedì, quando si discuteva delle problematiche ambientali sollevate dal capogruppo della minoranza Gianni Meloni, il sindaco Salvatore Pes ha comunicato infatti “la concessione di un finanziamento da parte dell’assessorato all’Ambiente di 70 mila euro da utilizzare per la realizzazione di interventi di recupero ambientale di aree degradate da abbandono di rifiuti”.

Le zone interessate dai lavori di pulizia saranno parecchi e dal Comune fanno sapere di aver già una mappa delle emergenze più importanti. Due interventi sono programmati in punti diversi sulla strada provinciale 24 per Ghilarza e Aidomaggiore, ed ancora nella Sedilo- Olzai e sul Monte Isei nei pressi del Santuario di san Costantino. Potranno esere realizzati ancora piccoli interventi all’ecocentro ed in particolare proseguire con la piantumazione.

