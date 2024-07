Con l’obiettivo di riunire in un unico programma gli eventi del periodo più caldo dell’anno, è stato presentato il cartellone ufficiale di “MasullasEstate 2024”.

Tanti gli appuntamenti, fino a settembre, promossi dal Comune di Masullas, in collaborazione con le associazioni (tra cui la Pro loco), il Ceas e il Comitato dei Festeggiamenti. Date dedicate a tutte le fasce d’età della popolazione. Le prossime date in programma saranno a fine luglio, per la precisione sabato 27, con la sesta edizione della Sagra del Maiale Arrosto. Ad agosto, invece, il 9 l’inaugurazione ufficiale del murales “Museo fuori dai musei” e del Giardino Botanico del Monte Arci.

Lo stesso giorno anche la decima edizione del “Festival Canoro Masullese”. Il 10 la “Festa dell’Emigrato”, mentre il 21 spazio alla commedia “Pulixi e Priogu”. A settembre, il 14 l’inaugurazione della mostra “Shards of the past/Meanings of the present/Passato e Presente”. Dal 15 al 19 il viaggio dedicato agli anziani “Trulli e Sassi”. Il 21 “Open Your Mine” e il 22 la cerimonia di chiusura della festa del patrono “Sa Gloriosa”, con “Su Inserru de Sa Gloriosa”. Chiudono la rassegna corale del 28 e la “Giornata del Romanico” il 29 settembre.

© Riproduzione riservata