Il Comune di Pompu ha pubblicato un avviso pubblico relativo alla concessione di contributi economici per la pratica sportiva svolta dai residenti nella stagione 2023/2024. L’iniziativa, denominata “Sport per tutti”, è destinata ai cittadini che praticano una disciplina sportiva presso impianti gestiti da società sportive affiliate ad una Federazione riconosciuta dal Coni, o ad associazioni aderenti a enti di promozione sportiva o enti e associazioni onlus che svolgono attività a carattere terapeutico.

Le attività devono essere state svolte, in forma strutturata, per un periodo continuativo non inferiore ai 4 mesi. Il contributo può essere richiesto dal cittadino residente per la pratica di una sola disciplina sportiva. Il contributo è stabilito nella misura del 50% della spesa documentata, fino ad un massimo di 100 euro. La richiesta, su modulo predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali, dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune entro il 30 giugno prossimo.

