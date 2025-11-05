Si sono conclusi, a Pompu, i lavori di consolidamento del Nuraghe “Santu Miali”. Gli interventi sono stati condotti sotto la direzione scientifica della Soprintendenza di Cagliari nell’ambito del progetto “A spasso nel tempo”, iniziativa di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale del Parte Montis, che vede Pompu come comune capofila e Masullas come partner, cofinanziata dal Ministero della Cultura attraverso il Fondo Cultura.

Gli interventi hanno riguardato in particolare il corridoio d’accesso al bastione, al fine di garantire la stabilità strutturale e consentire l’accesso in sicurezza al cortile interno del nuraghe.

Si stanno completando, inoltre, i lavori di restauro dei reperti archeologici rinvenuti durante le indagini, relativi sia alle fasi nuragiche sia ai riutilizzi di epoca punica e romana.

«Siamo molto soddisfatti per la qualità degli interventi svolti e per la collaborazione tra istituzioni che ha reso possibile questo importante risultato - dichiara il sindaco di Pompu, Moreno Atzei - Il nuraghe rappresenta un patrimonio identitario di grande valore, che auspichiamo possa presto essere reso fruibile e pienamente valorizzato anche dal punto di vista turistico e culturale».

Il completamento di questa fase del progetto rappresenta un momento fondamentale per la conoscenza e la tutela del sito, inserito in un più ampio programma di valorizzazione dei beni culturali del Parte Montis, volto a promuovere un turismo sostenibile e un rinnovato interesse per il patrimonio archeologico e paesaggistico dell’area.

