Il Comune di Pompu ha pubblicato un bando pubblico per l’assegnazione di borse di studio agli studenti meritevoli che, nell’anno scolastico 2022/2023, hanno frequentato le Scuole Secondarie di I° e II° grado.

Le risorse stanziate per questo intervento ammontano a 2mila euro. La finalità del bando è quella di incentivare la prosecuzione negli studi e il raggiungimento di sempre più approfondite opportunità culturali.

Nello specifico, i criteri per accedere alla borsa di studio riservata agli studenti della Scuola Secondaria di I° grado prevedono una media minima di almeno 7; per quanto concerne gli studenti della Superiore di II° grado dovranno avere almeno la media del 7, senza debiti formativi, oppure aver conseguito un voto di diploma non inferiore a 70 su 100.

Il modulo di domanda, disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali o scaricabile dal sito istituzionale dell’ente, dovrà essere consegnato all’Ufficio Protocollo del Comune o via Pec (comune.pompu@legalmail.it) entro il prossimo 25 agosto.

