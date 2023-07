Il Comune di Pompu ha ottenuto un finanziamento per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

L’amministrazione guidata da Moreno Atzei, infatti, all’interno dei fondi del PNRR (Piano Nazione Resistenza e Resilienza), ha ottenuto un contributo di 169mila euro circa. Obiettivo è investire sulla digitalizzazione e sicurezza del Paese, a partire dalla Pubblica Amministrazione.

Nello specifico, poco più di 47mila euro per un programma di supporto e incentivo in modo tale da portare sistemi, dati e applicazioni delle pubbliche amministrazioni verso servizi Cloud qualificati; 79.900 euro, per migliorare l’esperienza del cittadino nei servizi pubblici (siti internet ed erogazione di servizi pubblici digitali); 4.600 euro circa per l’adozione dell’applicazione “IO” come punto di contatto tra enti e cittadini; 14mila euro per favorire l’adozione dell’identità digitale e dell’anagrafe nazionale della popolazione residente; poco più di 23mila euro per la digitalizzazione degli avvisi pubblici, contribuendo così a una riduzione di costi e tempo per cittadini ed enti.

Attraverso la digitalizzazione dei servizi pubblici, il Comune semplificherà così i processi burocratici, ridurrà i tempi di attesa e migliorerà l’accessibilità dei servizi per gli utenti.

