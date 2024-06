Cabras patria della pizza per un giorno. Sarà sfornata quella classica, la napoletana, poi senza glutine, ma anche in chiave sarda. Nel paese lagunare sta per sbarcare la Pizza Mediterranea Cup, tappa isolana del campionato mondiale dedicato a uno dei prodotti italiani più famosi al mondo. La sfida tra i pizzaioli provenienti da ogni angolo della Sardegna e non solo, il 12 giugno nel Centro polivalente di via Tharros.

I migliori pizzaioli conquisteranno il biglietto d’accesso alla Coppa del Mondo, in programma a Roma ad ottobre. L’evento è promosso dall’associazione “Antichi mestieri rurali del Sinis”, in collaborazione con il Gal Sinis. Sarà un evento capace di promuovere anche le bellezze del Sinis, oltre che i prodotti. Martedì 11 giugno, dalle 10, è previsto il convegno dal titolo “Dal grano alla pizza. Enogastronomia e sostenibilità nel territorio del Sinis”.

Sarà illustrato anche il territorio del Sinis e la sua tradizione enogastronomica. Seguirà l’intervento dal titolo “Le pratiche sostenibili nella produzione agricola e nella trasformazione alimentare”, della presidente dell’associazione Slow Food Terre Oristanesi, Maria Elisabetta Casu. La gara sarà mercoledì 12 giugno a partire dalle 9. Per la prima volta sarà introdotta una categoria speciale, la Pisarda, ottenuta con i grani della filiera e farcita con i prodotti agroalimentari delle aziende locali.

