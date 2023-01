A Sorradile, piccolo borgo che si affaccia sull’Omodeo, fervono i preparativi in vista dell’appuntamento fissato in Canada per quest’anno, quando il paese sarà chiamato a rappresentare l’Italia al concorso mondiale “Communities in Bloom 2023”.

Sorradile concorrerà per la categoria “Small communities”.

A novembre l’incoronazione ufficiale a Bologna alla presenza di una nutrita delegazione di amministratori e cittadini partita in occasione del meeting nazionale Comune fiorito.

Evento che ha visto anche il passaggio di consegna a Sorradile per l’importante appuntamento in Canada. E il piccolo borgo non vuole farsi trovare impreparato per l’occasione.

In arrivo ci sono due giudici italiani che fanno parte della commissione. Si tratterranno nel piccolo borgo sino a domenica per dare indicazioni sulle attività propedeutiche all’arrivo a giugno della commissione internazionale. Quest’ultima dovrà valutare non solo la cura del verde, ma anche i servizi offerti, la qualità della vita, il decoro urbano.

“Siamo molto contenti dell’arrivo dei giudici che dovranno valutare i comportamenti e le azioni messe in atto nel nostro borgo e il coinvolgimento della stessa cittadinanza”, spiega il sindaco Pietro Arca.

Sabato 28 gennaio, alle 9,30, incontro con amministratori, uffici, cittadini. A seguire i giudici parteciperanno alla giornata dell’albero in programma. Saranno messe a dimora 30 piante, in ricordo dei bimbi che hanno perso la vita nel conflitto Ucraina- Russa.

Per l’occasione arriveranno a Sorradile i 50 bambini che frequentano la scuola secondaria di primo grado a Norbello.

