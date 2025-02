Oggi, alle 17,30, nei locali del centro polivalente di via Tharros, si terrà un incontro pubblico durante il quale saranno esposte le informazioni tecniche relative al Piano regolatore cimiteriale. Come fa sapere il Comune di Cabras, l’incontro è rivolto in particolare ai cittadini che hanno presentato la richiesta per l’ottenimento dei nuovi spazi di sepoltura per la costruzione di tombe e cappelle di famiglia nel cimitero comunale.

«Sono invitati a partecipare i tecnici e i cittadini interessati ad avere informazioni sulle procedure di presentazione dei progetti e sulla realizzazione delle tombe e cappelle di famiglia - fanno sapere dal Comune - Sarà presente per fornire maggiori chiarimenti l’architetto Francesco Deriu, che ha redatto il Piano regolatore cimiteriale».

