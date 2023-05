Sarà un confronto per capire quali sono le esigenze dei cittadini, i disagi che vivono e le richieste che avanzano. Il Comune di Mogoro non agisce prima di ascoltare la voce del popolo. Ecco perché ha promosso un incontro pubblico con l’obiettivo di continuare le attività finalizzate alla definizione del Piano di Sviluppo Locale.

L’appuntamento è per domani, mercoledì 10 maggio, alle 18.30 in Comune.

«Dopo la recente fase di raccolta delle idee e proposte mediante due indagini conoscitive riservate alla popolazione, che attualmente si trovano in fase di elaborazione - spiega il vice sindaco Federico Piras - si prosegue con una conferenza pubblica durante la quale sarà avviato un confronto sulle numerose opportunità di finanziamento che saranno disponibili nei prossimi mesi. Al termine delle analisi dei dati verranno definite le strategie e le azioni da porre in essere a corto, medio e lungo periodo».

Nei mesi scorsi i cittadini, compresi tutti gli amministratori, ma anche le imprese e le associazioni hanno compilato un questionario distribuito dal Comune nelle varie abitazioni per capire i bisogni del territorio. Per poi, quindi, agire.

Il questionario prevedeva anche alcune risposte aperte dove in tanti hanno chiesto, ad esempio, di riqualificare il centro storico e non solo.

Per il sindaco Donato Cau «la programmazione dovrà necessariamente tener conto di diverse misure finalizzate anzitutto alla valorizzazione del capitale umano e ad accrescere la qualità della vita della comunità, e dovrà prendere in considerazione anche la messa a valore dei numerosi attrattori culturali e ambientali e il vasto patrimonio identitario che da sempre distingue Mogoro e i suoi abitanti. Con la definizione del Piano di Sviluppo anche Mogoro avrà a disposizione gli strumenti necessari per competere ed accedere ai finanziamenti ma soprattutto avrà a disposizione le linee guida per lo sviluppo che accompagneranno la comunità fino al 2030 e per tutta la prossima programmazione comunitaria».

