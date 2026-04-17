Pesce surgelato “spacciato” per fresco e prodotti ittici privi di tracciabilità: multe per 12mila euro nell'OristaneseL’operazione della Guardia Costiera fra pescherie e ristoranti
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Sanzioni per oltre 12mila euro dalla Guardia costiera di Oristano nell'ambito dei controlli sulla filiera della pesca previsti dall'operazione Nydia e condotti dal 30 marzo al 16 aprile.
«Le attività sono state svolte sia in mare che a terra - spiegano dalla Guardia costiera -, ponendo particolare attenzione alla commercializzazione e somministrazione dei prodotti ittici, verificando il rispetto delle normative in materia di tracciabilità, etichettatura e corretta informazione al consumatore».
Nell’ambito dei controlli, il titolare di un ristorante etnico è stato anche sanzionato per aver fornito nel menù informazioni non veritiere ai clienti sullo stato di conservazione dei prodotti ittici, risultati congelati anziché freschi.
Ulteriori sanzioni sono state elevate anche nei confronti di due pescherie per la detenzione di prodotti privi delle informazioni sulla tracciabilità.
In due ristoranti del Medio Campidano, ed in un altro della zona di Bosa, sono stati sequestrati circa 55 chilogrammi di prodotto ittico privo della documentazione attestante la tracciabilità.
(Unioneonline)