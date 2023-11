Dalla foresta demaniale di Funtanamela, nel territorio di Laconi, a Verona. Per il cavallo del Sarcidano arriva una vetrina importante. Nei giorni scorsi ha partecipato alla Fieracavalli, a Verona, l'esposizione fieristica dedicata ai cavalli e all'equitazione che si svolge dal 1898, la più grande manifestazione equestre in Italia.

«Continua il successo della nostra razza - commenta il primo cittadino Salvatore Argiolas - che ha varcato il mare per partecipare ad uno degli eventi più importanti dell’ippica italiana». A Verona erano presenti due cavalli: Enea ed Ester. «Già dalle prime apparizioni - va avanti Argiolas - hanno destato vivo interesse tra gli appassionati di tutta la Penisola. Abbiamo ricevuto tanti apprezzamenti».

Un traguardo importante dopo quello che il Comune di Laconi ha raggiunto la settimana scorsa. Il Consiglio regionale della Sardegna ha infatti approvato un emendamento che stanzia 60mila euro per il 2024 e la stessa somma per il 2025 «per interventi strutturali per la salvaguardia del cavallino del Sarcidano». Risorse che l’amministrazione utilizzerà per continuare l’attività di conservazione, tutela e promozione di questa specie. Per il sindaco è importante la parte scientifica: «Verrà chiesto a un team di esperti di studiare ancora meglio la razza. L’obiettivo è quello di capire ad esempio cosa questa specie è in grado di fare e come potrebbe essere utilizzata».

© Riproduzione riservata