Calcinacci a terra, ma fortunatamente nessun ferito: poteva avere conseguenze decisamente più gravi il distacco di una porzione di cornicione avvenuto nella serata di ieri nella scuola di via Solferino ad Oristano.

Il cedimento si è verificato quando l’edificio era già vuoto: studenti e personale avevano lasciato l’istituto e non c’era presenza negli spazi interessati. Un elemento tutt’altro che secondario, soprattutto perché la struttura ospita temporaneamente anche alcune classi della primaria del Sacro Cuore. L’assenza di persone ha evitato conseguenze ben più serie.

I frammenti sono caduti nell’area esterna dell’edificio e subito dopo è scattata la messa in sicurezza della zona, con la posa delle transenne per impedire l’accesso e l’avvio dei primi controlli tecnici. Le verifiche serviranno a stabilire la stabilità della facciata e a escludere ulteriori distacchi.

A rendere noto l’accaduto è stata la consigliera di minoranza Carla Della Volpe. L’episodio riporta al centro il tema della manutenzione degli edifici scolastici cittadini, spesso esposti all’usura del tempo e agli agenti atmosferici. Nelle prossime ore sono attesi sopralluoghi più approfonditi per chiarire le cause del cedimento e valutare eventuali interventi necessari.

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