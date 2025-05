Una lite in famiglia ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Nella notte nel quartiere di Torangius c’è stata una violenta aggressione: un ragazzo di 32 anni ha colpito la madre ferendola con un coltello.

Da una prima ricostruzione sembra che fra madre e figlio sia nata una discussione che via via è degenerata. Dalle parole urlate si è passati alle mani, il 32enne si stava scagliando contro la la donna che in tutti i modi di sfuggire alla furia improvvisa. Alla fine è riuscita a scappare in strada per cercare aiuto ma nel frattempo il figlio l’ha raggiunta e l’ha colpita con un coltello. Le urla disperate hanno richiamato l’attenzione dei vicini che subito hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine e prestato i primi soccorsi alla donna.

In via Versilia sono arrivate le ambulanze del 118, gli operatori sanitari hanno assistito subito la donna e poi l’hanno accompagnata al Pronto soccorso del San Martino in codice rosso. Ha riportato diverse ferite, un grave choc e al momento è monitorata costantemente dai medici.

Anche il figlio era in uno stato di forte agitazione tanto che all’arrivo delle pattuglie della polizia si è scagliato persino contro gli agenti. Avrebbe preso a calci l’auto fra urla e una tensione palpabile. Sono stati momenti molto concitati, gli agenti lo hanno bloccato e affidato alle cure dei sanitari che hanno cercato di calmarlo.

Nelle prossime ore il 32enne sarà sentito dagli investigatori che devono ricostruire l’accaduto; non appena le condizioni fisiche lo consentiranno, sarà sentita anche la madre. La sua testimonianza sarà fondamentale anche per capire se le liti in famiglia erano frequenti, perché in quel caso anche la contestazione potrebbe cambiare.

