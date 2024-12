L’Amministrazione guidata dal sindaco Domenico Gallus, a Paulilatino, spera in un finanziamento del Ministero dell’Istruzione e del Merito per portare avanti i lavori di riqualificazione energetica e messa a norma del complesso scolastico di via Grazia Deledda.

Per questo, nei giorni scorsi, ha licenziato il progetto esecutivo dell’intervento per un milione 700mila euro, di cui 1.234.565 euro destinati ai lavori compresi gli oneri di sicurezza, e 475.434 euro per somme a disposizione dell’Amministrazione.

Al Ministero il Comune sta chiedendo di essere finanziato per un milione e mezzo di euro e nel contempo la Giunta, qualora il finanziamento dovesse essere accordato, si è impegnata a stanziare dal proprio bilancio somme per 210mila euro.

Il caseggiato di via Grazia Deledda necessita di interventi urgenti, è stato infatti realizzato oltre settant’anni fa ed è necessario portare avanti una ristrutturazione generale.

Da alcuni anni tutte le scuole sono concentrate nello stabile di via Grazia Deledda.

© Riproduzione riservata