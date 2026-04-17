A Paulilatino il sindaco Domenico Gallus ha convocato il Consiglio comunale in seduta ordinaria per il 22 aprile alle ore 19. All’ordine del giorno la ratifica di una deliberazione di Giunta per delle variazioni al bilancio, l’approvazione della relazione sulla gestione e dello schema di rendiconto dell'esercizio 2025. L’aula sarà quindi chiamata ad esaminare e approvare il  bilancio di previsione e ad applicare l'avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell’esercizio 2025. All’attenzione dell’Assemblea civica anche l’aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche e una  variante al Piano per gli insediamenti produttivi.

© Riproduzione riservata