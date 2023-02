Solo intorno alle 12.30 di questa mattina gli operai delll’Anas hanno rimosso gli ultimi cartelli e i coni stradali che impedivano il traffico nelle due carreggiate in prossimità del km 120 della strada statale 131 poco dopo il primo bivio che immette nell’abitato di Paulilatino, per chi proviene da Cagliari in direzione Sassari.

Traffico rallentato, dunque, per alcune ore a causa delle prolungate e non facili operazioni di recupero di un rimorchio che si è staccato da un tir per via di un incidente. Visto anche il punto, in salita e dopo una semi curva, la circolazione ha subito importanti rallentamenti.

Hanno lavorato sul posto gli agenti della Polizia stradale, le squadre dell’Anas, i vigili del fuoco, i mezzi di soccorso.

Inutile dire che anche l’episodio di stamane ha riproposto la pericolosità del tratto di 131 dal primo al secondo bivio di Paulilatino e, soprattutto, la mancanza di alternative valide al traffico in presenza di incidenti stradali come spesso accade in quel tratto di strada.

Le speranze che le cose possano cambiare in meglio sono ovviamente legate all’inizio dei lavori, i cui progetti esecutivi sono approvati da tempo, ma che ancora stentano a partire.

© Riproduzione riservata