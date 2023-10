Appuntamento da non perdere domenica 29 ottobre a Santa Cristina: il sito archeologico ospiterà infatti un torneo di Braccio di Ferro valido come gare ufficiali della S.B.F.I.

Paulilatino conferma così la sua vocazione alla promozione dello sport come potente mezzo di inclusione, socializzazione, stile di vita sano, soprattutto delle discipline meno conosciute e praticate.

A circa un mese dalla seconda edizione della Giornata dello Sport che ha riscosso un grande successo con la presenza di oltre 500 atleti, ora il nuovo evento organizzato grazie alla collaborazione tra un gruppo di appassionati paulesi di Braccio di Ferro, la cooperativa Archeotour che gestisce il parco archeologico naturalistico di Santa Cristina, il comitato per i festeggiamenti di Santa Cristina e il campione mondiale Franco Capra di Torpé, S.B.F.I. (Sezione Braccio Di Ferro Italia appartenente alla Armwrestling Federation) – ENDAS Ente Sportivo Italiano.

Considerata la location dell’evento, in cui sin dalla preistoria si è praticato il culto dell’acqua e la tipologia di evento, che mette in competizione la forza e la potenza fisica, gli organizzatori hanno scelto per il torneo il nome di Vigor Aquae (il potere dell’acqua). La direzione di gara e l’arbitraggio sono affidate al campione Franco Capra ed è prevista la partecipazione di numerosi campioni provenienti da tutta l’Isola. Possono però partecipare anche tutti gli appassionati che si vogliano misurare in questo sport durante il pomeriggio di gare.

Sono previste diverse categorie Maschili Senjor DX SX Kg 65-70-75-80-90-100-100+; Femminili DX SX; Juniores DX SX; Assoluto e Over 60.

Sarà possibile iscriversi il giorno della manifestazione dalle 12 alle 13 e dalle 14.30 alle 15.30.

In base al numero degli iscritti le categorie potranno subire delle variazioni. Gli incontri inizieranno alle 16.

Nella stessa data si terranno anche i festeggiamenti religiosi per Santa Cristina. Prevista la processione seguita dalla messa.

«Sarà l’occasione, per quanti vorranno, di trascorrere un’intera giornata immersi tra natura, storia, tradizioni, religione, bellezze naturalistiche e paesaggistiche e naturalmente tanto sport», sottolineano gli organizzatori.

© Riproduzione riservata