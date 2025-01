Il Comune di Pau ha pubblicato un bando di selezione per la concessione del locale comunale, adibito a Bar e Ristorante, situato nella località di “Sennisceddu”. Il criterio che l’amministrazione comunale intende utilizzare per la struttura, è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dell’immobile di proprietà comunale. La volontà è quello di rendere nuovamente attivo quello che rappresentava un punto di riferimento per i visitatori del Monte Arci e del grande giacimento di ossidiana presente a Pau. “Sono molto contenta di poter accogliere al meglio i nostri turisti – commenta la sindaca Alessia Valente - e garantire un servizio diventato per noi indispensabile. Con l'avvio del servizio di gestione visite nel “Bosco da Fiaba”, le escursioni organizzate dal Ceas Pau e le visite archeologiche organizzate dal Museo dell'Ossidiana, il numero di visitatori è difatti cresciuto in maniera importante”. Gli interessati dovranno consegnare all'Ufficio Protocollo del Comune l'istanza, trasmessa esclusivamente via PEC (indirizzo protocollo.pau@legalmail.it) e dovrà pervenire entro e non oltre il 17 febbraio. Documentazione e moduli di presentazione della domanda sono presenti sul sito istituzionale dell’ente.

© Riproduzione riservata