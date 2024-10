Il Comune di Pau ha pubblicato il bando per la concessione delle borse di studio in favore degli studenti meritevoli che hanno frequentato le Secondarie di Primo e Secondo grado, appartenenti a famiglie svantaggiate, per l’anno scolastico 2023/2024.

Tra i requisiti per poter beneficiare della borsa, la residenza degli studenti a Pau, la regolare iscrizione presso le scuole, conseguendo la promozione alla classe successiva o il diploma di maturità, la media del sette (per la Secondaria di II° grado) o del Buono (per gli studenti della Secondaria di I° grado),un reddito non superiore ai 20mila euro di ISEE e non aver usufruito di benefici simili da altri enti o istituzioni nell’anno di riferimento.

Per i ragazzi delle Medie, sono a disposizione 5 borse: 250 euro andranno al primo classificato nella graduatoria, 200 euro al secondo, 150 euro al terzo e 100 euro a quarto e quinto. Per i ragazzi delle Superiori altrettante borse ma con cifre diverse: 450 euro per il primo, 400 euro per il secondo, 300 al terzo, 250 al quarto e 200 al quinto. Per l’assegnazione della borsa di studio si terranno in considerazione i criteri del profitto scolastico e il reddito del nucleo familiare dello studente.

«Stiamo lavorando – commenta la sindaca Alessia Valente - per garantire ai bambini e ragazzi il diritto allo studio. Mai come nei momenti di crisi ci si prende conto di quanto la Formazione e il diritto allo studio siano di fondamentale importanza per lo sviluppo individuale e sociale di una comunità. Tutti i bambini devono avere la possibilità di accedere all'istruzione perché questa è la chiave per creare l'uguaglianza tra le persone».

Il modulo di domanda, presente negli uffici comunali e sul sito istituzionale dell’ente, andrà presentata all’Ufficio Protocollo entro venerdì 25 ottobre.

© Riproduzione riservata