Una giornata alla scoperta del Monte Arci, quella in programma domenica 28 settembre, a Palmas Arborea, organizzata dall’associazione culturale “Ajò Palmas”.

Con partenza alle 8.30, dalla località conosciuta come “Sa Mitza e Sa Figu”, ci sarà la possibilità di passeggiare tra i sentieri e i boschi dell’antico vulcano, con l'appuntamento "Passeggiando con Ajò Palmas"; un’esperienza, adatta a tutte le età, alla scoperta della storia e del territorio in compagnia di una guida esperta.

Per la partecipazione alla passeggiata, l’organizzazione ha previsto un contributo (quota di 10 euro) che prevede il pranzo e un gadget. La gita è solo uno degli appuntamenti organizzati nel corso dell'estate dall'associazione, dopo la Sagra del Vitello del mese di agosto e "Note di Notte" a luglio.

