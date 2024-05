Il Comune di Palmas Arborea sta organizzato una gita a Carloforte per il prossimo 2 giugno, in occasione del “Girotonno”. Potranno partecipare all’iniziativa i cittadini residenti di età compresa tra i 18 e i 50 anni compiuti (sono ammessi anche i coniugi di età superiore e figli minori) e anche i non residenti della stessa fascia d’età, solo in caso di disponibilità di posti.

Un'opportunità che l'amministrazione vuole dedicare ai propri cittadini, come momento di svago e di socializzazione. La partenza è prevista alle 7.15 dalla piazza di fronte alla Chiesa di Sant’Antioco e il rientro per le 19.

Le richieste di partecipazione dovranno essere presentate entro sabato notte. Per la presentazione si può utilizzare il link presente nel sito istituzionale dell’ente (in questo caso occorrerà essere in possesso di SPID, CIE o CNS), o in alternativa ci si potrà recare presso l’ufficio del Servizio Civile, in via Rinascita, la mattina, dalle 9 alle 13.30, dal lunedì al venerdì, e il pomeriggio dalle 16 alle 19.

