Si è chiuso con un successo oltre le attese la nona edizione del Memorial “Zio Elio” di calcio a 5, a Palmas Arborea. Sono state centinaia le persone che hanno partecipato e affollato la struttura dell’area sportiva dedicata allo stesso Elio Minnei (figura amata e mai dimenticata dai palmaresi), nel corso dei sei giorni di partite, tra le categoria Oper e giovanili.

L’organizzazione, come al solito, è stata curata dall’associazione “Amici di Elio”. Nella categoria Open si sono imposti i “Siam Sempre Qua” di Mogoro, che hanno avuto la meglio su “Il Giunco – Ristorante Il Buon Gusto” e la “Kinetica” di Oristano. Tra i premi individuali, i riconoscimenti sono andati a Gabriele Mirai (miglior portiere), Cristian Cruccas (miglior giocatore), Emanuele Cau (capocannoniere) e Riccardo Piras (miglior giovane).

«Una partecipazione numerosa e bellissima – commentano gli organizzatori – più degli anni precedenti. Tante le persone che sono venute al campo, in particolare il giorno del torneo dei bambini, con la presenza di 400 persone. Una risposta bellissima, nel ricordo di una persona che rimarrà per sempre nel cuore di tutti noi».

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