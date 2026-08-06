L’estate bosana si accende venerdì 7 agosto con i colori e il divertimento del Carnevale che riporterà colori, musica e tradizione nelle vie della città. Una manifestazione storica, amatissima, che ogni anno richiama tanti turisti e che anche in questa edizione promette una serata di festa diffusa, tra sfilate, maschere e spettacoli. L’evento, organizzato dal Comune con il contributo della Regione e la collaborazione delle associazioni Carrasegare ’Osincu e Centro Commerciale Naturale, prenderà il via alle 18, quando le maschere libere sfileranno lungo le strade del centro storico tra musica, scherzi e balli, fino a raggiungere piazza Carmine, cuore della festa. Dalle 22 grande discoteca all’aperto: sul palco saliranno i dj Gabry, Sergio e Antonio Martino, pronti a far ballare il pubblico fino alle 2 del mattino.

«Il Carnevale Estivo è un evento che fa parte della tradizione della nostra città, una festa per i bosani e per i tanti turisti che scelgono Bosa per le loro vacanze- dichiarano il sindaco Alfonso Marras e l’assessore al Turismo, Cultura e Attività produttive Marco Naitana -. È una manifestazione cui l’amministrazione tiene molto e sulla quale punta per lo sviluppo e la promozione turistica ed economica del territorio». Bosa si prepara così a vivere una notte di allegria e partecipazione, nel segno di una tradizione che continua a rinnovarsi e a rappresentare uno dei momenti più attesi dell’estate cittadina.

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